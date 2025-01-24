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İstanbul'da El Kaide Üyeliğinden Hükümlü 2 Kişi Yakalandı

İstanbul'da El Kaide terör örgütüne üyelik suçundan hüküm giyen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:12
İstanbul'da El Kaide Üyeliğinden Hükümlü 2 Kişi Yakalandı

İstanbul'da El Kaide Üyeliği Şoku

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan toplamda 7 yıl 6'şar ay hapis cezası alan iki hükümlü Lütfü Bora (45) ve Seyithan Bora (52) güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, terörle mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hükümlüler, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne teslim edildi.

Bu gelişme, İstanbul'daki terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gözler önüne seriyor.

İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 7 yıl...

İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen 2 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 7 yıl...

İstanbul'da, 2018 yılında 'El Kaide silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen 2 hükümlü yakalandı.

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