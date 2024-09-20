İstanbul'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı ve Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Olayı: Elektrikli Bisiklet Çalındı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, park halindeki bir elektrikli bisikletin çalınması olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. 14 Eylül tarihinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sayesinde hırsızların kimlikleri tespit edildi.

Polis Hızla Müdahale Etti

Görüntülerdeki şüphelilerin isimleri V.U. ve D.A. olarak belirlendi. Her iki kişi, yapılan operasyonda yakalandı ve çalınan elektrikli bisiklet de sahibine iade edildi. V.U. ve D.A.'nın daha önceki suç kayıtları incelendiğinde, V.U'nun 31, D.A'nın ise 12 ayrı suç kaydı olduğu beli oldu. Her ikisi hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları mevcuttu.

Cinayet Hükümlüsü de Yakalandı

Ayrıca, 17 Eylül'de Maltepe ilçesinde yapılan bir asayiş uygulaması sırasında, tavırlarından şüphelenilen E.T. isimli bir kişi durdurulmak istendi. Kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan E.T.'nin, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. E.T., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.