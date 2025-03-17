İstanbul'da Emniyet Müdürü Kılığında Şaşırtıcı Tutuklama

İstanbul'da Sahte Emniyet Müdürü Yakalandı

İstanbul, Küçükçekmece'de gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında polise kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi, üstünde ve evinde yapılan aramalar sonucunda tutuklandı.

Kontrol Noktasında Dikkat Çekici Anlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi'nde bir kontrol noktasında durdurdukları araçta şüpheli davranışlar sergileyen K.T. isimli sürücüye müdahale etti. K.T., polislere sahte kurum kimliğini göstererek kendisini emniyet müdürü olarak tanıttı.

Aramalar Sonrası Şok Bilgiler

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 fişek bulundu. Bununla yetinmeyen polis, K.T.'nin evinde gerçekleştirdiği aramada ise daha fazla silah ele geçirdi. Evde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, airsoft silahı, 1 susturucu aparatı, 2 bıçak, hançer, balta ve 126 farklı silaha ait fişek ile çok sayıda havalı tabanca fişeği bulundu. Ayrıca, bir miktar narkotik madde de ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.