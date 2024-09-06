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İstanbul'da Erişim ve Ulaşılabilirlik Çalıştayı

Erişim ve ulaşılırlık konularında farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul'da çalıştay düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:22
İstanbul'da Erişim ve Ulaşılabilirlik Çalıştayı

İstanbul'da Erişim ve Ulaşılabilirlik Temalı Çalıştay Gerçekleştirildi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), omurilik felciyle yaşayan bireylerin sorunlarını gündeme taşıyan bir çalıştay düzenledi. Çalıştay, Bakırköy Belediyesi işbirliğinde, "5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü" dolayısıyla organize edildi.

Çalıştaya Yoğun İlgi

Etkinliğe 250 engelli birey ve topluluk üyeleri katıldı. TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, açılış konuşmasında, dünyanın dört bir yanında aynı gün düzenlenen bu etkinliğin, omurilik felci ve sorunları hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmaların önemine vurgu yaptı.

Farkındalık ve Çözüm Yolları

Çetinkaya, toplumda farkındalık yaratmanın sorunların gündeme gelmesinin yanı sıra çözüme ulaşma yolunda kritik bir adım olduğunu belirtti. TOFD Başkan Yardımcısı Fatih Sinav ise, omurilik felcinin sebepleri ve önleyici tedbirler hakkında farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti ve erişim konusundaki zorlukları dile getirdi.

Engellerle Mücadeleİçin Önemli Adımlar

1998 yılında geçirdiği bir kazadan dolayı omurilik felçlisi olan Güven Kaya, eğitimden istihdama kadar birçok alanda engellerle mücadele ettiklerini ifade etti. Kaya, TOFD altında almış olduğu eğitimlerin sosyal hayatta yeniden konumlanmalarında önemli bir etkisi olduğunu belirtti.

Bakırköy Belediyesi'nin Taahhütleri

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, bu özel günde toplumun bilinçlenmesinin önemini vurguladı ve Bakırköy Belediyesi'nin bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştireceğinin altını çizdi.

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