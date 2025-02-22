İstanbul'da Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi, eğitimdeki yenilikleri ve okul öncesi eğitimin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:56
İstanbul'da Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul'da Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi, büyük bir katılımla gerçekleşti. Kongre merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan zirvede müzik dinletisi de yer aldı.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi Vurgulandı

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, programda yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. Alkan, "Bizim ilkokula başladığımız 1970'li yıllarda anaokulu ya da ana sınıfı kavramı hemen hemen bilinmiyordu. Ancak son yıllarda, bu eğitim kurumlarının önemi anlaşıldı; ana sınıfı ve anaokuluna devam eden çocukların eğitim hayatındaki başarıları gözlemlenmeye başlandı," diye belirtti.

267 Bin Çocuk Okul Öncesi Eğitime Katılıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, okul öncesi eğitimin sadece çalışan ailelerin çocukları için değil, her çocuğun gelişimi için önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Yentür, "İstanbul'da 267 bin evladımız, zorunlu olmaksızın okul öncesi eğitim kurumlarımızdan faydalanıyor. Her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alması bizim temel politikamızdır," dedi.

Yeni Eğitim Programları Müjdesi

Yentür, ayrıca 28 Şubat Cuma günü Sayın Bakanımızın katılımıyla önemli bir müjdelerinin olduğunu belirtti. Türkiye'de ilk defa bilim ve teknoloji ağırlıklı okul öncesi eğitimi programının onaylandığını duyuran Yentür, İstanbul Teknik Üniversitesi Anaokulu'nda bu eğitimin ilk defa uygulanacağını söyledi. Yüzde 90'a varan okul öncesi eğitim hedefinin %100'e ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Uzmanlar Eğitimin Temellerini Ele Aldı

Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel de erken çocukluk eğitiminin önemine değinerek, çocukların eğitim yolculuklarındaki kazanımlarını anlattı. Protokol konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Ümit Meriç, çocuk yaşta anaokuluna başlama ve yabancı dil eğitimi konularını gündeme getirdi. Meriç, ana dil eğitimine öncelikle önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün hediye takdimi sonrası, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Prof. Dr. Dilek Acer Çakar'ın sunumlarıyla devam etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programda konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, programda konuşma yaptı.

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