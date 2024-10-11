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İstanbul'da Eşini Yanlışlıkla Vuran Zanlı Yakalandı

Esenler'de, eşini silahla vuran zanlı A.M. gözaltına alındı, olayın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:41
İstanbul'da Eşini Yanlışlıkla Vuran Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Bir Trajik Olay

İstanbul'un Esenler ilçesinde, eşi Güler M.'yi (49) silahla yanlışlıkla vurduğunu iddia eden A.M. adlı şüpheli, gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Nene Hatun Mahallesi 161. Sokak'ta bulunan bir binada gerçekleşen olayda, ruhsatsız silah kullanan A.M, eşine ateş açarak ağır yaraladı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

A.M, olayın ardından hemen polisi arayarak eşini yanlışlıkla vurduğunu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Güler M.'nin durumunu kontrol etmek üzere müdahale etti. Ne yazık ki, sağlık çalışanları, Güler M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Olayda kullanılan silah ile birlikte A.M. gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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