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İstanbul'da Estetik Ameliyatı Sonrası İspanyol Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul'da yapılan estetik ameliyatın ardından bir gün içinde hayatını kaybeden İspanyol kadın Perla Virginia'nın durumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:06
İstanbul'da Estetik Ameliyatı Sonrası İspanyol Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Trajik Olay

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen estetik ameliyat, trajik bir sona dönüştü. İspanyol uyruklu Perla Virginia, 2 Ağustos'ta Şişli'deki özel sağlık kuruluşunda estetik operasyon geçirdi.

Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

Ameliyatın üzerinden sadece bir gün geçmişken, Virginia solunum sıkıntısı ve kalp durması nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Süreci Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine savcılık talimatıyla "taksirle öldürme" suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor A.C.O., gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resmi Kuruluşlardan İnceleme

Bununla birlikte, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

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