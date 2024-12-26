İstanbul'da Etkili Yağışlar Trafiği Felç Etti

İstanbul'da Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul, öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış ile sarsılıyor. Bu durum, kentin çeşitli bölgelerinde yaşamı olumsuz etkileyerek trafiği durma noktasına getirdi.

Yağışın Etkili Olduğu Bölgeler

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Küçükçekmece gibi ilçelerde aralıklarla etkisini gösteren yağış, kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmura dönüşüyor.

Trafik Yoğunluğu ve Kazalar

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Avcılar istikametine kadar yoğun trafik oluşurken, TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi ve O-3 kara yolu Otogar-Hal ile Sultangazi-Arnavutköy bağlantı noktalarında da trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu gözlemlendi. Ayrıca, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Ataşehir-Sancaktepe arasında araçlar ağır ilerliyor.

Ana arterlerin yanı sıra ara yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, bazı toplu taşıma duraklarında yolcular yoğunluk oluşturdu. Yağışın etkisiyle çok sayıda hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bu arada, Kağıthane Caddesi'nde bir elektrik direği devrildi.

İstanbul'da öğlen başlayan ve bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.