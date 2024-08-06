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İstanbul'da Ev Dolandırıcılığı: 5 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da ev satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı, mağdur 7 milyon lira kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:05
İstanbul'da Ev Dolandırıcılığı: 5 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı

İstanbul'da, ev satma vaadiyle bir kişiyi dolandıran 5 zanlı, yaptıkları dolandırıcılıkla 7 milyon lira kaybettiren çeteye yapıldı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 Temmuz'da Beylikdüzü'nde D.O. isimli bir vatandaşın internet üzerinden satın almak istediği dairenin dolandırıldığına dair ihbar aldı.

İlk İncelemeler

Yapılan araştırmalar sonucunda, mağdurun daire için iletişime geçtiği kişilerin kendisine sağladığı IBAN numarasına 7 milyon lirayı gönderdiği saptandı. Şüphelilerin, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanarak bu parayı ele geçirdiği belirlendi.

Operasyon ve Tutuklamalar

İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda H.A. (42), Y.V. (25), E.B. (27), Ö.H. (21), S.K. (35) ve N.H. (34) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalar sonucunda, şüphelilerin geçmişte birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adli Süreç

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken, tek kadın şüpheli Ö.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sonuç olarak, bu olay İstanbul'da dolandırıcılık faaliyetlerinin ne denli yaygın olduğuna bir örnek teşkil etmektedir.

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