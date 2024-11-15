İstanbul'da Evlilik Dışı Çocuk Ölümünde Anne Tutuklandı

İstanbul'da Şok Olay: Evlilik Dışı Çocuk Ölümü

İstanbul'da, evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu öne sürülen anne D.Ç., tutuklandı. Olay, Fatih ilçesinde 26 Eylül'de gerçekleşti ve çocuğun hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılmasıyla başladı.

Küçük Y.E.Ç.'nin Ölümüne Giden Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanede acil tedavi gören ve ardından hayatını kaybeden Y.E.Ç. üzerinde detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler, çocuğun evlilik dışı doğduğunu ve annesinin D.Ç. (23) ile babasının Y.E. (46) olduğunu tespit etti.

Annenin İtirafı ve İşlenen Suç

D.Ç. ifadesinde, doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığını belirtip bunalıma girdiğini iddia etti. Elde edilen bilgilere göre, anne biberona tiner katarak çocuğuna içirdi ve bu durum çocuğun kimyasal zehirlenmesine yol açtı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından yapılan soruşturma sonrasında D.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış durumda.

Bu talihsiz olay, evlilik dışı çocukların yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.