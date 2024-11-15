DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

İstanbul'da Evlilik Dışı Çocuk Ölümünde Anne Tutuklandı

İstanbul'da evlilik dışı çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla anne D.Ç. tutuklandı. Olayın detayları şok ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:13
İstanbul'da Evlilik Dışı Çocuk Ölümünde Anne Tutuklandı

İstanbul'da Şok Olay: Evlilik Dışı Çocuk Ölümü

İstanbul'da, evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu öne sürülen anne D.Ç., tutuklandı. Olay, Fatih ilçesinde 26 Eylül'de gerçekleşti ve çocuğun hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılmasıyla başladı.

Küçük Y.E.Ç.'nin Ölümüne Giden Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanede acil tedavi gören ve ardından hayatını kaybeden Y.E.Ç. üzerinde detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler, çocuğun evlilik dışı doğduğunu ve annesinin D.Ç. (23) ile babasının Y.E. (46) olduğunu tespit etti.

Annenin İtirafı ve İşlenen Suç

D.Ç. ifadesinde, doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığını belirtip bunalıma girdiğini iddia etti. Elde edilen bilgilere göre, anne biberona tiner katarak çocuğuna içirdi ve bu durum çocuğun kimyasal zehirlenmesine yol açtı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından yapılan soruşturma sonrasında D.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış durumda.

Bu talihsiz olay, evlilik dışı çocukların yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
6
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
7
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı