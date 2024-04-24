Bist 100
9.711,27 0%
DOLAR
32,54 -0,04%
EURO
34,81 -0,19%
ALTIN
2.413,8 -0,17%

İstanbul’da FETÖ operasyonlarında eski askeri öğrenci olduğu tespit edilen 13 kişi yakalandı

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyonlar sonucunda, eski askeri öğrenci oldukları tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:38
İstanbul’da FETÖ operasyonlarında eski askeri öğrenci olduğu tespit edilen 13 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, bazı şahısların FETÖ’nün askeri yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada, askeri okullara giriş mülakat sınavlarında, FETÖ mensuplarına öncelik sağlanmaya çalışıldığı da ortaya çıkarıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda Savcılık, eski askeri öğrenci oluğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yakalama kararı için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 13 şüpheliyi ele geçirdi. 2 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Nisan ayında hamile kalması muhtemel 2 burç! Anne baba olmaya hazır olun

Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Pantolon, çamaşır sepeti, çöp kovası indirimde! BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Pantolon, çamaşır sepeti, çöp kovası indirimde! BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu

Emekliye 15 20 güne kalmadan müjdeler geliyor! Maaşlarda büyük fark yaratacak yeni düzenlemeler

O şartı sağlayan bireye 1 Euro'luk ev satışı başladı! Başvuran alıyor

BDDK son dakika uyarısı sonrasında bankalar fellik fellik kısacak! Kredi kartına yeni düzenlemeler geliyor

Mevduat faizine torpilli darbe! Faizlerden kesilen oran yüzde 15'e çıkıyor

Selçuk Geçer çok kazandıracak yatırımın adresini verdi! Alıp saklayan para basacak

Emekliye hafta sonu 17.500 TL ikramiye sürprizi! Tahsis numarasına göre ödemeler başlıyor

SGK milyonlarca kişiyi ferahlatan haberi verdi! 26 Nisan'a kadar yapılabilecek

18 yaş üzeri en az ilkokul mezunu personel alımı! Boş kadrolar açıklandı

Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Nisan ayında hamile kalması muhtemel 2 burç! Anne baba olmaya hazır olun

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı