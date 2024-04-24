İstanbul’da FETÖ operasyonlarında eski askeri öğrenci olduğu tespit edilen 13 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, bazı şahısların FETÖ’nün askeri yapılanmasında faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada, askeri okullara giriş mülakat sınavlarında, FETÖ mensuplarına öncelik sağlanmaya çalışıldığı da ortaya çıkarıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda Savcılık, eski askeri öğrenci oluğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yakalama kararı için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 13 şüpheliyi ele geçirdi. 2 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor.