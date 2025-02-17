İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Aktif Doktor Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktor olan 17 şüpheli gözaltına alındı, birçok dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:02
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Aktif Doktor Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli FETÖ Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ terör örgütüne yönelik üst düzey bir operasyon gerçekleştirildi. 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için etüt hizmeti veren yurtlarla bağlantılı olarak çalışmalara başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin örgütle bağlantıları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Ele Geçirilen Materyaller

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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