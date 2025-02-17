İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Doktor Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 17 doktor, örgüt bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:36
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Doktor Gözaltına Alındı

FETÖ'ye Yönelik Büyük Operasyon!

İstanbul merkezli olarak gerçekleşen FETÖ operasyonunda, 17 doktor eş zamanlı olarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirilen bu operasyon, on ilde düzenlendi.

Soruşturma ve Operasyonun Ayrıntıları

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye ait Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) etüt hizmeti veren yurtlara dair bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen aktif doktorlar gözaltına alındı.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Yapılan adres kontrollerinde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin örgütün askeri yapılanmasında "mahrem imamlık" yaptıklarını ve Bank Asya'ya para yatırdıkları yönünde delillere ulaştı.

Şüphelilerin Görev Yaptığı Yerler

Şüphelilerin, Kastamonu, Bursa, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Hatay, Mardin, Ankara, Karaman, Konya ve İstanbul’daki 14 kamu hastanesi ve 3 özel hastanede aktif olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Şu an için, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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