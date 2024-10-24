İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen ve 3 ilde geniş bir kapsama sahip olan FETÖ operasyonunda, örgütün güncel yapılanması ve lideri Fetullah Gülen'in ölümünden sonra propaganda faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı.

Gözaltına Alma Süreci

Operasyon sırasında toplamda 15 kişi yakalandı; bunlardan 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin FETÖ terör örgütünün askeri yapılanması içinde yer aldıklarını, "ByLock" uygulamasını kullandıklarını ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurduklarını belirtti.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 13 kişi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılık ifadelerinin ardından, bu kişilerden 4'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemleri ve örgüt içindeki etkinlikleri üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor.