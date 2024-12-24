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İstanbul'da FETÖ Operasyonu: Gri Kategorideki Cemal Türk ve Eşi Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:50
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: Gri Kategorideki Cemal Türk ve Eşi Yakalandı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen başarılı bir operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk, güvenlik güçlerince yakalandı.

Operasyon Detayları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı. Cemal Türk hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlamalarıyla Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir yakalama kararı bulunmaktaydı.

Melek Türk ile ilgili ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yakalama kararı mevcuttu. Operasyon, terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

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İstanbul'da FETÖ Operasyonu: Gri Kategorideki Cemal Türk ve Eşi Yakalandı

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