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İstanbul'da FETÖ Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı. Operasyon detayları ve gözaltı nedenleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:32
İstanbul'da FETÖ Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da FETÖ Propagandası Şüphesi

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in vefatının ardından sosyal medya üzerinde örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma ve Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirleyerek geçtiğimiz günlerde bir soruşturma başlattı.

Savcılık, aralarında gazeteci Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bu yakalamaların ardından, FETÖ ile ilgili sosyal medyada yapılan propagandaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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