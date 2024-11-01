İstanbul'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 11 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul’da, FETÖ terör örgütünün askeri ve emniyet yapılanmasına karşı gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Terör Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla, FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 12 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçleri, belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Bu operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.