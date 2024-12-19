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İstanbul'da Fidye İçin Kaçırılan Kişinin Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da iş yeri sahibinin oğlu kaçırıldı, 4 şüpheli tutuklandı. Fidye talebi 13 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:11
İstanbul'da Fidye İçin Kaçırılan Kişinin Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Fidye Skandalı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlu Sinan Ü'yü kaçırarak 13 milyon lira fidye talep eden 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde yer alan bir geri dönüşüm işletmesinin sahibinin 35 yaşındaki oğlu Sinan Ü'yü polis gibi davranarak kaçıran şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik kameralarındaki görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, kaçırma olayında kullanılan aracın plakasının kiralık olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şüpheliler Fatih E. (29), Sedat K. (30), Şahin Ş. (38) ve Sevilay S. (20), farklı adreslerde yapılan baskınlarla yakalandı. Şüpheliler, kısa süre içerisinde Sinan Ü'yü, Silivri Cezaevi yakınlarında serbest bıraktı.

Polis ekipleri, Sinan Ü'nün serbest bırakılmasının ardından iz sürerek, şüpheliler Fatih E, Sedat K. ve Sevilay S.'yi Tekirdağ Çerkezköy'deki saklandıkları evde, Şahin Ş.'yi ise İstanbul'da yakaladı.

Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Kaçırılan kişinin ailesini arayarak, polise gitmeleri durumunda her seferinde fidye isteklerinin 1 milyon lira artacağı tehdidinde bulundukları öğrenildi. Sonunda fidye talebi 13 milyon liraya kadar çıktı.

Savcılıkta verdikleri ifadeler sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla yağma" suçundan tutuklandı.

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