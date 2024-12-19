İstanbul'da Fidye İçin Kaçırılan Kişiyi Kurtaran 4 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Fidye Vakası: 4 Zanlı Yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir iş yeri sahibinin oğlu Sinan Ü (35), 13 milyon lira fidye talebiyle kaçırıldı. Olayla ilgili olarak, 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında bulunan iş yerinin sahibinin oğlunu kaçıran şüphelileri tespit etmek için harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan zanlılar Fatih E. (29), Sedat K. (30), Şahin Ş. (38) ve Sevilay S. (20) için birçok adrese baskın düzenlendi.

Kaçırılan Sinan Ü, bir süre sonra Silivri Cezaevi yakınlarında yol kenarına bırakıldı. Ardından polis, serbest bırakılan Sinan'ı kurtardı. Bunun akabinde zanlılardan Fatih E, Sedat K. ve Sevilay S., Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir evde yakalanırken, Şahin Ş. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaçırılan kişinin ailesine telefonla ulaşan şüpheliler, polise gitmeleri durumunda talep ettikleri fidye miktarını her seferinde 1 milyon lira artıracaklarını ifade etmiş ve son olarak fidye talebini 13 milyona çıkarmışlardır.

Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlunu kaçırıp 13 milyon fidye isteyen 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.

Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlunu kaçırıp 13 milyon fidye isteyen 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.