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İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Oluşturuldu

Başakşehir'de Genç Aktivistler, Filistin halkına destek vermek için etkileyici bir konvoy düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:35
İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Oluşturuldu

Filistin'e Destek İçin Birleşen Gençler

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek amacıyla araçlardan oluşan bir konvoy düzenledi. Etkinlikte yaklaşık 50 araç Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Özgürlük Mücadelesine Dikkat Çekildi

Grup adına açıklamalarda bulunan Mislina Nur Badem, Filistin halkının bir an önce özgürlüğüne kavuşması için tüm insanlığın mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Badem, “Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, adil bir yaşam hakkı ve özgürlük mücadelesinde yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.

Badem, çocuklar, anneler ve babalar için bir gelecek umudunun yaşama hakkı olduğunu hatırlatarak, “Bu acıya artık son vermek insanlığın ortak sorumluluğudur.” dedi. Ayrıca, Gazze'deki haksızlıkların son bulması için mücadelelerinin süreceğini de belirtti.

Ünlü İsimlerden Destek

Etkinliğe katılan oyuncu-aktivist Yaşar Alptekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslüman olmayan halkların bile Filistin'deki İsrail zulmüne tepki gösterdiğini ifade etti. Alptekin, herkesi İsrail menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.

Açıklamaların ardından, motosikletli grupların da katılımıyla oluşturulan konvoy, Başakşehir Millet Bahçesi'ne doğru ilerleyerek etkinliği sonlandırdı.

Başakşehir’de Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için araçlarıyla...

Başakşehir’de Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Başakşehir’de Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için araçlarıyla...

Başakşehir’de Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

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