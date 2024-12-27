İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Filistin Eylem Komitesinin çağrısıyla yüzlerce kişi, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne başlattığı 'Dökme Kurşun Operasyonu''nun 16. yılında Üsküdar'da yürüyüş düzenledi.

Tarihi Üsküdar Şifa Hamamı önünde toplanan kalabalık, "Dökme Kurşun'dan soykırıma Siyonist saldırganlık sürüyor" yazılı pankart açarak, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail askerlerinin katlettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğrafının bulunduğu flamalarla Uncular Caddesi'nden yürüyüşe geçen grup, Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

Açıklama Yaptılar

Grup adına açıklama yapan Yusuf Alp, "Dökme Kurşun" saldırısının, Gazze'ye yönelik şiddetli ablukanın ardından başlayan saldırı zincirinin ilk halkası olduğunu ifade etti. Alp, "27 Aralık 2008'de başlayan saldırıda 21 gün boyunca Gazze bombalandı ve bin 417 Filistinli katledildi. Bu saldırının ardından neredeyse her iki yılda bir Gazze büyük ölçekli saldırıların hedefi oldu," dedi.

Alp, İsrail'in pek çok kez insanlık suçu işlediğini, ancak hiçbir yaptırıma uğramadığını belirterek, şunları kaydetti: "İşgal devleti, Suriye'deki güç boşluğundan yararlanarak Golan Tepeleri'ni tamamen işgal etti ve yayılmacı karakterini bir kez daha ortaya koydu. Batılı emperyalist ülkeler, İsrail'in sürdürdüğü soykırım saldırılarına doğrudan askeri ve siyasi destek veriyor. Dünyanın en yüksek teknolojisiyle donatılmış İsrail ordusu, direnişi kırma çabasında her gün daha da vahşileşiyor."

Son olarak, Alp, soykırıma karşı Filistin halkının yanında olduklarını ve Filistin özgür olana dek mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Yürüyüş, açıklamanın ardından sona erdi.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu''nun 16. yılında, Filistin direnişine destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu''nun 16. yılında, Filistin direnişine destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.