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İstanbul'da Filistin İçin Büyük Birliktelik

Ayasofya'da düzenlenen etkinlikte binlerce kişi, İsmail Heniyye’ye destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:53
İstanbul'da Filistin İçin Büyük Birliktelik

Filistin'e Destek Gösterisi Ayasofya'da Gerçekleşti

Filistin'e Destek Platformu'nun öncülüğünde, "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" başlıklı etkinlik için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda bir araya geldi.

İsmail Heniyye'nin Çağrısı Yanıt Buldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da yaşadığı suikast girişiminden önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrıyı İstanbul'daki etkinlikte yankı buldu.

Kalabalık Ayasofya'ya Yöneldi

Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla bir araya gelen kalabalık, farklı bölgelerden yürüyüşle alana ulaştı. Eminönü, Gülhane Parkı ve Küçükayasofya civarındaki sokaklarda yoğun bir kalabalık oluştu.

Eylenin Mesajı Güçlüydü

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte Kelime-i Tevhid flamasını ve kefiyeyi taşıyarak özgür Filistin için sloganlar attılar. "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol" gibi sloganlar öne çıktı.

Dövizlerde Dikkat Çeken Mesajlar

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımını durdur" gibi ifadeler yer aldı.

Yürüyüş ve Güvenlik Önlemleri

Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar yürüyüş düzenlediler. Süreç boyunca, yürüyüş nedeniyle bazı ulaşım seferleri durduruldu ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Etkinliğe katılan kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer gruplarla buluşarak desteklerini bir kez daha gösterdi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için...

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

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