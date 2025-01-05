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İstanbul'da Filistin İçin Büyük Destek Eylemi

Kartal'da düzenlenen eylem, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:46
İstanbul'da Filistin İçin Büyük Destek Eylemi

İstanbul'da Filistin'e Destek İçin Eylem Düzenlendi

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'un Kartal ilçesinde bir eylem gerçekleştirdi. İkindi namazının ardından, Maarifi Sultan Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, tekbir getirerek, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Aksa Tufanı onurumuzdur" yazılı pankartlar açtı.

Protesto Yürüyüşü ve Mesajlar

Katılımcılar, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" gibi sloganlarla Kartal Meydanı'na kadar yürüyerek, Filistin'deki direnişi desteklediklerini ifade etti.

Gazze İle Dayanışma Mesajı

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına konuşan Necmettin Irmak, Gazze'de süregelen saldırıların arttığını vurguladı. Irmak, "15 aydır Gazze'de kardeşlerimiz direniyor. Bütün dünya üzerine çullanıyor. Bunu görüyoruz." dedi.

Gazze halkının zorlu kış koşullarıyla başa çıkmaya çalıştığını belirten Irmak, "Gazze'deki direniş, bütün bir insanlık için önemli bir örnek teşkil etmektedir." şeklinde konuştu. Eylemde, Gazze'deki saldırıların artırılması ve dünya kamuoyunun dikkatini çekmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yardım Çağrısı

Murat Ayar, İsrail'in gözaltına aldığı Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için tıp derneklerine çağrıda bulundu. Ayar, "Filistin halkı yeterince acı çekiyor. Sağlık hizmetinin suç olmadığı bir gerçek. Harekete geçin!" dedi.

Eylem Sonrası Dua

Etkinlik, yapılan dualar ile sona erdi. Eylemcilere katılanlar, Gazze’nin özgürlüğü için ses çıkarma ve direnişi destekleme çağrısı yaptı.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla...

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla Kartal'da eylem düzenledi.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla...

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla Kartal'da eylem düzenledi.

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