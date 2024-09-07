İstanbul'da Filistin İçin Dua Etme Organizasyonu

İstanbul'da Filistinliler İçin Dua Etme Etkinliği

Gazze Dayanışma Platformu, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği etkinlikle, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler için dua etti.

Program İçeriği

Etkinlikte "Gazze için kıyamdayız, kunuttayız. Seccadeni al gel" temasıyla Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak bir araya geldi.

Kunut Duası ve Açıklamalar

Yatsı namazının ardından, katılımcılar Filistinliler için Kunut duasını icra etti. Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, burada yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı'nın zalimin karşısında mazlumun yanında durmanın sembolü olduğunu vurguladı.

Dr. Tekruri, diyalog ve müzakerelerin önemine değinerek, "Ancak işgal altındaki Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu, diyaloglarla değil Allah yolunda yapılacak cihatla mümkün olacaktır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Müslümanların bu kutlu davada fedakarlık gösterdiğini belirtti. "Kardeşlerimiz, yaşlı genç demeden, canlarını bu mücadele için veriyorlar. Ancak siyonist İsrail, büyük kayıplar veriyor. Bu meydanları boş bırakmayın," şeklinde uyarıda bulundu.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.

Gazze Dayanışma Platformunun Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlediği programda, İsrail saldırıları altındaki Filistinliler için dua edildi.