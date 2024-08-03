İstanbul'da Filistin İçin Uluslararası Adalet Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul'da "Filistin İçin Adalet" Paneli

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı kapsamında "Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Potansiyeli" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panel Detayları

Panel, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki Albert Long Hall Binası'nda yapıldı. Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Alfredo Crosato Neumann'ın üstlendiği panelde, Abu Dhabi New York Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jinan Bastaki, İngiltere'deki sivil toplum kuruluşu Filistin için Hukuk'ta görevli Dr. İhsan Adel ve University College London'dan Doç. Dr. Ralph Wilde konularında bilgi paylaştılar.

Bastaki: Hukukta Haksızlıklar

Doç. Dr. Bastaki, Uluslararası Adalet Divanı'nın geçmişi ve devletlerin divana taşıdığı konular üzerinde durarak, belirli davalar aracılığıyla ülkelerin uluslararası hukuku daha adil bir biçimde geliştirme çabalarını ele aldı. Bağımsızlıklarını kazanmadan önceki dönemde eski sömürge ülkelerinin, bu ülkelerin uluslararası hukukta gerçek anlamda etkin olamadıkları için sürekli bir çıkmaz içinde olduklarını vurguladı.

Adel: Saldırganlık ve İşgal

Dr. İhsan Adel, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin’deki eylemlerini hukuka aykırı bir işgal olarak değerlendirdiğini ifade etti. Mahkemenin, açıkça işgal kavramını kullanmasa da İsrail’in eylemlerinin “saldırganlık” olarak değerlendirildiğini belirtti. Bu durumun, Filistinli halkın kendi kaderini tayin etme haklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Wilde: 1967'den Bu Yana Artan Baskı

Arap Birliği'nde 22 bölgeyi temsil eden kıdemli danışman Doç. Dr. Ralph Wilde, İsrail'in 1967'de ele geçirdiği Filistin topraklarının, özellikle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın hukuka aykırı işgali konusuna dikkat çekti. Wilde, bu hukuksuzluğun sürekli arttığını ifade etti.