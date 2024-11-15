İstanbul'da Filistin Konferansı: Soykırım ve Siyonizme Dikkat Çekildi

Filistin'de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm Konferansı

İstanbul'da düzenlenen "Filistin'de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm" konferansı, gündemdeki önemli meseleleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Konferans, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla Bilim Beyoğlu'nda yapıldı. Üç oturumdan oluşan etkinlikte, ''İşgalin Tarihi'', ''İsrail Faşizmi ve Siyonist Eğilimler'' ve ''Diplomatik Çözüm Perspektifleri'' konuları ele alındı.

Konferansta Öne Çıkan İsimler ve Mesajlar

Kudüs ve Filistin Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa konferansa katıldı.

Hasan Turan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün vicdan sahibi hiç kimsenin çocukların, kadınların ve sivillerin katledilmesini kabul edemeyeceğini söylemek istiyorum. Siyonist işgalcilere sağlanan destekler bu katliamların arkasındaki en büyük etkenlerdendir."

Turan, katliamların yalnızca Filistin ile sınırlı olmadığına dikkat çekerek, Siyonizm'in teolojik bir sapkınlıkla beslendiğini ifade etti. Ayrıca, "Siyonist işgalcilerin soykırım suçuna, onlara destek veren herkes ortaktır." diyerek Batılı ülkeleri eleştirdi.

İşbirliği ve Barış Çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'ya sapladığı hançeri daha da büyütme çabasıdır. Bu durumda, birlikte hareket etmek zorundayız" dedi.

Venezuela Büyükelçisi Gutierrez ise, "Ateşkes ilan edilmesi ve bu ateşkesin uluslararası kurumlar tarafından denetlenmesi gerekmektedir" diyerek Filistin meselesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devleti ve Uluslararası Destek

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, bağımsız bir Filistin Devleti'nin önemine dikkat çekerek, "Şu anki acil öncelik, bu katliamların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasıdır" dedi.

Mustafa, "Halkının özgürlüğü ve bağımsız bir devlette yaşama hakkı, asla göz ardı edilmemelidir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Konferans, katılımcıların sorularıyla sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da "Filistin'de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm" konferansı düzenlendi. Konferansa Kudüs ve Filistin Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hasan Turan (sağda), CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç (sağ 2), Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez (sol 3) ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa (sol 4) katıldı.

İstanbul'da "Filistin'de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm" konferansı düzenlendi. Konferansa Kudüs ve Filistin Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hasan Turan (sağda), CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç (sağ 2), Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez (sol 3) ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa (sol 4) katıldı.