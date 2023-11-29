İstanbul'da Fırtınanın Bilançosu Ağırlaşıyor: 1 Kişi Hayatını Kaybetti Çok Sayıda Hasar Var

Sağanak yağış faciasının etkileri gün aydınlandığında daha net gözler önüne serildi. Pek çok işyeri ve bina hasar görürken 1 kişinin de hayatını kaybettiği haberi kayıtlara geçti. Etkisinin sonlanmadığı, gün içerisinde yer yer kendisini gösterecek olan lodos ve fırtına tedirginlik yaratmayı sürdürüyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre şiddetli yağış ve fırtına sonucu devrilen direk 1 kişinin feci şekilde can vermesine sebep oldu.





Fırtınanın Bilançosu Ağır Oldu

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına uyarısı tedbirlere rağmen can aldı. Valilikten yapılan açıklama ile fırtınanın şiddeti gözler önüne serildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07'de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.





Sel Baskınlarına Dikkat Edin Çağrısı

Yağışın devam ettiği İstanbul'da çeşitli bölgelerde caddeleri su bastı. Dere yataklarının taşması sonucu sokak araları ve caddeler su altında kaldı. Sarıyer İstinye konumunda bir araç caddede biriken su nedeni ile mahsur kaldı. Ekipler mahsur kalan aracı tahliye etmek için çalışma başlattı.