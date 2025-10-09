İstanbul'da Flamenko ile Gazze'ye Destek: 'Rüzgar gibi Özgür Filistin için Tek Yürek' Konseri

İstanbul'da 'Rüzgar gibi Özgür Filistin için Tek Yürek' flamenko gösterisi sahnelendi

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğu ile Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'da düzenlenen flamenko gösterisi izleyicilerle buluştu. Etkinliğin tüm bilet gelirleri Türk Kızılay aracılığıyla doğrudan Gazze’ye bağışlanacak.

Etkinlik detayları ve sahne programı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde 13 şarkıcı ve dansçı sahne aldı. Gösteri, Sevilla merkezli Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı yönetiminde hazırlandı ve flamenkonun geleneksel örnekleri izleyiciye sunuldu.

Sanatseverlere sunulan programda flamenkonun karakteristik unsurları olan gitar, şarkı ve dans ön plana çıktı. Gösterinin ilk bölümünde Guajira, Serrana ve Alegrias gibi farklı flamenko stilleri yer alırken, ikinci bölümde solo gitar performansı ve Taranto, Solea ve Buleria gibi eserlerle devam edildi.

Flamenko kültür mirası

İspanyol kültürüyle özdeşleşen flamenko; şarkı (cante), dans (baile) ve müzisyenlik (toque) unsurlarını bir araya getiren bir sanat dalı olarak kabul ediliyor. Flamenko, 2010'da UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmişti.

Etkinlik, Gazze'deki trajediyi vurgulamayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayarak sanat aracılığıyla birlik mesajı verdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğu ile Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'da, "Rüzgar gibi Özgür Filistin için Tek Yürek Konseri" isimli flamenko gösterisi sahnelendi. Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 13 şarkıcı ve dansçı sahne aldı.