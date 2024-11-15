İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 85 Kadın Kurtarıldı, 24 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen büyük fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı ve 24 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonları ve evlerde yerli ile yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon Detayları

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda 20 erkek ve 18 kadının suça karıştığını tespit etti. Mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerine el konulması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 ilçede 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda, masaj salonlarının ve evlerin sahipleri olan 38 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 33'ü yabancı olmak üzere toplam 85 mağdur kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda 56 cep telefonu, 60 sim kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 122.600 lira, 100 dolar, 300 avro, 13 altın bilezik, altın tespih, kuru sıkı tabanca ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Adli Süreç ve Yabancı Kadınlar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan kadınlardan 33'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı, 24 şüpheli tutuklandı.