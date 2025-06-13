İstanbul'da Gazze İçin Nöbet Eylemi Başladı

Gazze İçin Nöbet Eylemi İstanbul'da Başladı

Open Rafah grubu öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde başlayan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi 48 saat sürecek. Akşam saatlerinde konsolosluk önünde toplanan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını talep etti.

Destek Geldi

Eyleme katılan ve destek vermek üzere konsolosluk önünde bulunan oyuncu Deniz Uğur, Gazzelilere yardım ulaştırılmasının Mısır tarafından engellenmesinin vicdanlarını yaraladığını ifade etti. Uğur, Mısır hükümetinin, insani bir dava için Refah Sınır Kapısı'na gidenleri gözaltına almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Uğur, "Bu yaşananlar artık iyilik ile kötülük arasındaki bir savaş. Bu Müslümanların veya başka bir dinin savaşı da değil. Öncelikle insan olmak gerek. İnsan olma hasletini kaybedersek, ne milliyetçi ne solcu ne sağcı hiçbir şey olamayız," şeklinde konuştu.

Farkındalık Yaratma Çabası

Open Rafah üyesi Muhammed Fatih Sinan ise, Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatini Refah Sınır Kapısı'na çekmek için Ocak 2024'ten beri kesintisiz nöbetler ve farklı protestolar düzenlediklerini aktardı. Sinan, "Kuzey Afrika, Balkanlar, Avrupa ve Anadolu'dan binlerce insan şu anda Refah Kapısı'nı zorlamak üzere Mısır'a hareket etti. İnsanlığın vicdanı adına büyük bir fırsat var," dedi.

Sinan, Türkiye'deki tüm vicdan sahiplerini protestolara katılmaya ve konsolosluk önündeki nöbete davet etti.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürecek "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürecek "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı.