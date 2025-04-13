DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.204.776,26 1,08%

İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Protestosu

İstanbul'da düzenlenen 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' yürüyüşü, İsrail'in saldırılarına karşı büyük bir baş kaldırış oldu.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:17
İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Protestosu

İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü Gerçekleşti

İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in Filistin topraklarına yönelik artan saldırılarını protesto etmek için 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' temalı bir yürüyüş düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüyerek protestolarını ifade ettiler.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın Açıklamaları

Yürüyüş sırasında, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in sivilleri hedef aldığını belirterek, "Bu kısa soluklu bir savaş değil, uzun soluklu, stratejik bir mücadele" dedi. Yıldırım, katılımcılara, "Filistinli direnişçiler bizim buradaki moralimize bağlı. Meydanları dolduracağız, birlik oluşturacağız. Siyonizm kaybedecek, yaşasın halkların özgürlüğü," şeklinde seslendi.

Protestocuların Talepleri

Protestoda, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atıldı ve Türk ile Filistin bayrakları dalgalandırıldı. Yıldırım, yürüyüş boyunca insanlığa, Filistin'e yardımları artırma çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Gazze'de direnişçiler bizden iki şey istiyor; meydanları doldurun, yardım gönderin," dedi.

Türkiye'den Uluslararası Destek Çağrısı

TBBM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Türkiye'nin Gazze'ye desteğini sürdüreceğini, tüm dünya gözlerini kapatsa bile Türkiye'nin asla sırtını dönmeyeceğini vurguladı. "Bugün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu zalimlerin de sonu gelecektir," diyerek, Türkiye'nin Gazze halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri ve Katılım

Etkinlik boyunca çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş sonunda katılımcılar, tekbirler eşliğinde alandan ayrıldılar. AK Parti milletvekilleri de yürüyüşte yer aldılar ve destek verdiler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenledi. İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdü. Mitinge, AK Parti milletvekilleri Adil Karaismailoğlu (sağ 4), Süleyman Soylu (sol 2), TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sol 4) ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım (sağ 5) da katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenledi. İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdü. Mitinge, AK Parti milletvekilleri Adil Karaismailoğlu (sağ 4), Süleyman Soylu (sol 2), TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sol 4) ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım (sağ 5) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Coşkulu 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği Düzenlendi
2
Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
3
Üsküdar'da Komşusu Tarafından Bıçaklanan Kenan Hamarat Ebedi İstirahatine Uğurlandı
4
İsrail Saldırısı Gazze'de 6 Çocuğu Hayattan Kopardı
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti
7
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık