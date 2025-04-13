İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Protestosu

İstanbul'da 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' Yürüyüşü Gerçekleşti

İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in Filistin topraklarına yönelik artan saldırılarını protesto etmek için 'Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!' temalı bir yürüyüş düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüyerek protestolarını ifade ettiler.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın Açıklamaları

Yürüyüş sırasında, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in sivilleri hedef aldığını belirterek, "Bu kısa soluklu bir savaş değil, uzun soluklu, stratejik bir mücadele" dedi. Yıldırım, katılımcılara, "Filistinli direnişçiler bizim buradaki moralimize bağlı. Meydanları dolduracağız, birlik oluşturacağız. Siyonizm kaybedecek, yaşasın halkların özgürlüğü," şeklinde seslendi.

Protestocuların Talepleri

Protestoda, 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları atıldı ve Türk ile Filistin bayrakları dalgalandırıldı. Yıldırım, yürüyüş boyunca insanlığa, Filistin'e yardımları artırma çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Gazze'de direnişçiler bizden iki şey istiyor; meydanları doldurun, yardım gönderin," dedi.

Türkiye'den Uluslararası Destek Çağrısı

TBBM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Türkiye'nin Gazze'ye desteğini sürdüreceğini, tüm dünya gözlerini kapatsa bile Türkiye'nin asla sırtını dönmeyeceğini vurguladı. "Bugün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu zalimlerin de sonu gelecektir," diyerek, Türkiye'nin Gazze halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri ve Katılım

Etkinlik boyunca çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş sonunda katılımcılar, tekbirler eşliğinde alandan ayrıldılar. AK Parti milletvekilleri de yürüyüşte yer aldılar ve destek verdiler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenledi. İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdü. Mitinge, AK Parti milletvekilleri Adil Karaismailoğlu (sağ 4), Süleyman Soylu (sol 2), TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sol 4) ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım (sağ 5) da katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü düzenledi. İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdü. Mitinge, AK Parti milletvekilleri Adil Karaismailoğlu (sağ 4), Süleyman Soylu (sol 2), TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sol 4) ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım (sağ 5) da katıldı.