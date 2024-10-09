İstanbul'da Gazze Paneli ve Sergisi: Uluslararası Öğrenciler Fikirlerini Paylaştı

Gazze Paneli ve Sergisi İstanbul’da Gerçekleşti

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi", Gazze'deki İsrail saldırılarının birinci yıl dönümüne özel bir etkinlik olarak Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Panelde Bir Araya Geldi

Panele, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler de etkinliğe iştirak etti.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, Gazze konulu kısa bir film gösterimiyle devam etti.

Filistin’in Durumu Üzerine Değerlendirmeler

YTB Başkanı Abdullah Eren, yaptığı konuşmada Gazze'deki saldırılara dikkat çekerek, "Son bir yıl içerisinde Filistin'de ciddi bir katliam yaşandı" ifadelerini kullandı. Eren, "Bu acı hikayelerin her birinin ardında 42 bin insan hikayesi var" diyerek Filistin halkının maruz kaldığı durumun acısını vurguladı. Eren, "Filistin'in İslam dünyası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu" belirterek, tarihi figürler üzerinden bu toprakların mirasına vurgu yaptı.

Türkiye'nin Eğitime Desteği

Eren, Türkiye'nin Filistin'deki öğrenciler için sağladığı desteklerin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Şu an Filistin'den 800'e yakın burslu öğrencimiz var" dedi. Ayrıca, Gazze'den gelen öğrencilerin mevcut durumları nedeniyle Türkiye'ye gelememe sorununa da değindi.

Uluslararası Öğrencilerden Mesajlar

Pandemin ardından düzenlenen panelde, uluslararası öğrenciler de söz alarak düşüncelerini paylaştı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Filistinli doktora öğrencisi Mariam Menawi, Gazze'deki duruma karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi'nden Gabriel Sanchez, Latin Amerika'nın Gazze konusundaki tutumunu değerlendirirken, Özbekistanlı öğrenci Iroda Oripova ise Gazze'deki çocukların eğitim hakları üzerinde araştırmalar yaptığını aktardı.

Gazze'den Yürek Burkan Hikayeler

Pennellerde Gazze'nin durumu tartışılırken, Gazzeli öğrenci İbrahim Almadani, son bir yılda birçok akrabasını kaybettiğini ve uluslararası hukukun bu konuda ne kadar yetersiz kaldığını vurguladı. "Dünya 5'ten büyüktür" ifadeleriyle, uluslararası adaletin sağlanması gerektiğini savundu.

Etkinlik, şiir dinletisi ve Gazze ağıtı ile sona erdi.