DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

İstanbul'da Gazze Paneli ve Sergisi: Uluslararası Öğrenciler Fikirlerini Paylaştı

YTB tarafından İstanbul'da düzenlenen panel, Filistin'in durumu üzerine uluslararası öğrencilerin düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:00
İstanbul'da Gazze Paneli ve Sergisi: Uluslararası Öğrenciler Fikirlerini Paylaştı

Gazze Paneli ve Sergisi İstanbul’da Gerçekleşti

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi", Gazze'deki İsrail saldırılarının birinci yıl dönümüne özel bir etkinlik olarak Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Panelde Bir Araya Geldi

Panele, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler de etkinliğe iştirak etti.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, Gazze konulu kısa bir film gösterimiyle devam etti.

Filistin’in Durumu Üzerine Değerlendirmeler

YTB Başkanı Abdullah Eren, yaptığı konuşmada Gazze'deki saldırılara dikkat çekerek, "Son bir yıl içerisinde Filistin'de ciddi bir katliam yaşandı" ifadelerini kullandı. Eren, "Bu acı hikayelerin her birinin ardında 42 bin insan hikayesi var" diyerek Filistin halkının maruz kaldığı durumun acısını vurguladı. Eren, "Filistin'in İslam dünyası açısından büyük bir öneme sahip olduğunu" belirterek, tarihi figürler üzerinden bu toprakların mirasına vurgu yaptı.

Türkiye'nin Eğitime Desteği

Eren, Türkiye'nin Filistin'deki öğrenciler için sağladığı desteklerin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Şu an Filistin'den 800'e yakın burslu öğrencimiz var" dedi. Ayrıca, Gazze'den gelen öğrencilerin mevcut durumları nedeniyle Türkiye'ye gelememe sorununa da değindi.

Uluslararası Öğrencilerden Mesajlar

Pandemin ardından düzenlenen panelde, uluslararası öğrenciler de söz alarak düşüncelerini paylaştı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Filistinli doktora öğrencisi Mariam Menawi, Gazze'deki duruma karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ankara Üniversitesi'nden Gabriel Sanchez, Latin Amerika'nın Gazze konusundaki tutumunu değerlendirirken, Özbekistanlı öğrenci Iroda Oripova ise Gazze'deki çocukların eğitim hakları üzerinde araştırmalar yaptığını aktardı.

Gazze'den Yürek Burkan Hikayeler

Pennellerde Gazze'nin durumu tartışılırken, Gazzeli öğrenci İbrahim Almadani, son bir yılda birçok akrabasını kaybettiğini ve uluslararası hukukun bu konuda ne kadar yetersiz kaldığını vurguladı. "Dünya 5'ten büyüktür" ifadeleriyle, uluslararası adaletin sağlanması gerektiğini savundu.

Etkinlik, şiir dinletisi ve Gazze ağıtı ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak