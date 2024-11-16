İstanbul'da Gazze Protestosu: Open Rafah Grubu Sesli Eylem Düzenledi

İstanbul’da Gazze Katliamlarına Karşı Sesli Eylem

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı dikkat çekmek amacıyla İstanbul’un Fatih ilçesinde etkileyici bir sesli eylem gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen grup, "Uluslararası Filistin Barış Gücü Kurulsun" yazılı pankart açarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte yürüyüşe geçti.

Protestoya Destek Veren Sloganlar

Eylem sırasında davul, zil, düdük ve ıslık çalarak seslerini duyuran grup üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş, Eminönü Meydanı’na kadar devam etti. Burada, Filistinli şehit ve yaralılar için dua edildi.

Yahya Sinvar’ın Vasiyeti Okundu

Grup, İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın vasiyetini okuduktan sonra eylemi sonlandırdı. Bu anlamlı eylem, uluslararası destek çağrısında bulunmak amacıyla düzenlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sessizliği bozmak amacıyla Fatih'te "sesli eylem" düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, "Uluslararası Filistin Barış Gücü Kurulsun" yazılı pankart açarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı sessizliği bozmak amacıyla Fatih'te "sesli eylem" düzenledi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan grup, "Uluslararası Filistin Barış Gücü Kurulsun" yazılı pankart açarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti.