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İstanbul’da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı İstanbul'da protesto düzenlendi. Göstericiler, siyonist işgale karşı seslerini yükseltti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:42
İstanbul’da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları İstanbul'da Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı İstanbul'un Üsküdar Meydanı'nda büyük bir protesto düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğündeki göstericiler, Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde bir araya gelerek, Üsküdar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Sloganlar ve Pankartlarla Duygularını İfade Ettiler

Protesto sırasında katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı ve çeşitli pankartlar taşıdı. Üsküdar Meydanı'nda toplanan kalabalık, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirdi.

Güler: "Gazze'de Büyük Bir Zulüm Var"

Etkinlikte konuşan Şerafettin Güler, Gazze'de 14 aydan fazla bir süredir büyük bir zulüm yaşandığını, ancak tüm insanlığın bu duruma sessiz kaldığını dile getirdi. Güler, "Türkiye başta olmak üzere, 57 İslam ülkesi, siyonist işgalin Gazze ile sınırlı kalmadığını görmektedir. Gazze soykırımı, Lübnan'a saldırılar ve Suriye'nin işgal edilmesine karşı somut adımların atılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Müslüman Ülkeler İttifak Kurmalı

Güler ayrıca, Müslüman ülkelerin siyonist işgal rejiminin yayılmacı politikalarına karşı önlem alması gerektiğine dikkat çekti ve bu ülkelerin aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak bölgesel ittifaklar kurmaları gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Destek Çağrısı

İsrail'in katliamlarını durdurması için dünya kamuoyunun ve devletlerin baskı araçlarını kullanması gerekliliğini belirten Güler, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırımcı Netanyahu başta olmak üzere, siyonist çeteler hakkında almış olduğu tutuklanma kararı pratikte yerine getirilmelidir." şeklinde konuştu.

Etkinlik, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Üsküdar'da protesto düzenlendi. Peygamber...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Üsküdar'da protesto düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan grup, Üsküdar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Üsküdar'da protesto düzenlendi. Peygamber...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Üsküdar'da protesto düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan grup, Üsküdar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

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