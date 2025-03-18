İstanbul'da 'Gazze'ye Destek' Konvoyu düzenlendi

İHH, Filistin'e destek vermek için İstanbul'da konvoy düzenledi. Katılımcılar İsrail'i protesto etti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:05
İstanbul'da 'Gazze'ye Destek' Konvoyu düzenlendi

İstanbul'da Büyük Destek: 'Gazze'ye Destek' Konvoyu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde 'Gazze'ye destek' konvoyu düzenledi.

Etkinlik, teravih namazının ardından vakfın üyeleri ve destekçilerinin, sivil ve afet destek araçları ile Adnan Menderes Bulvarı'nda bir araya gelmesiyle başladı. Katılımcılar, araçlarına Filistin ve Türk bayrakları asarak, "Kahrolsun İsrail" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarını yükseltti.

Konvoy, saat 21.30'da bulvardan hareket ederek, İsrail ve ABD konsolosluklarının önünden geçerken korna çaldı.

Filistin İçin Birlik ve Dayanışma

Etkinliğe katılan Dilek Ağırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müslümanlar olarak Filistin için el ele olduklarını" ifade ederek, tüm dünyanın dualarının Filistin'le olduğunu vurguladı. Ağırbaş, özgürlüğün çok yakında geleceğine inandığını belirtti.

Konvoya engelli oğluyla katılan Hasan Çiçekçi ise zulme karşı olduklarını ifade ederek, "Yaşım 68, engelli oğlumla beraber buraya geldik. Evde şu an televizyon izleyebilirdim. Müslüman olduğum için rahatsız oldum. Müslümanların bu hali beni ızdıraba soktu. Bayrama inşallah Filistinli kardeşlerimizle özgürce gireceğiz," diye konuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Fatih'te "Gazze'ye destek" konvoyu düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Fatih'te "Gazze'ye destek" konvoyu düzenledi.

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