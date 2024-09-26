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İstanbul'da Gazze'ye Destek Mitingi Düzenlendi

Başakşehir'de Gazze Kıyamı Gençlik Hareketi ve Filistin Alimler Birliği tarafından miting yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:06
İstanbul'da Gazze'ye Destek Mitingi Düzenlendi

İstanbul'da Gazze'ye Destek Mitingi Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarına karşı İstanbul'da duygusal bir miting gerçekleştirildi. Gazze Kıyamı Gençlik Hareketi ve Filistin Alimler Birliği tarafından Başakşehir'de düzenlenen bu etkinlikte geniş katılım sağlandı.

Ateşlere Karşı Dua ve Umut

Kayaşehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde, "Gazze İçin Alimlerin Buluşması" adı altında yapılan etkinliğe, birçok farklı ülkeden İslam alimleri ile çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Mitingde söz alan yazar İhsan Şenocak, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, Gazze halkının zamanla vatanlarına döneceğine olan inancını dile getirdi. Şenocak, "Ateşlere atılan İbrahim peygamber Nemrut'a karşı nasıl kazandıysa, bugün havadan, karadan, denizden vurulan Gazze de kazanacak. Gazze'den yaşlı gözlerle ayrılan Müslümanlar, Gazze'ye dönecek," ifadelerini kullandı.

Birlikte Dua Edildi

Mitingin devamında, İslam alimlerinin yaptığı konuşmaların ardından Gazze halkı için dualar edildi. Katılımcılar, Gazze'nin direnişi ve insanların dayanışması için ellerini semaya açtı.

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