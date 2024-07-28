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İstanbul'da Gazze'ye Destek Mitingi Gerçekleştirildi

İstanbul Fatih'te düzenlenen mitingde, Gazze'ye destek amaçlı protesto eylemi yapıldı, çağrılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:41
İstanbul'da Gazze'ye Destek Mitingi Gerçekleştirildi

İstanbul'da Gazze'ye Destek Mitingi Düzenlendi

Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri İstanbul'un Fatih ilçesinde bir araya gelerek Gazze'ye destek mitingi gerçekleştirdi.

Protestolar Beyazıt Meydanı'nda Yaygınlaştı

Beyazıt Meydanı'nda döviz ve pankartlarla toplanan katılımcılar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Mitingde yapılan açıklamalarda, Gazze'deki durumun insani boyutuna vurgu yapıldı.

Mehmet Ali Bayram'dan Önemli Açıklamalar

Grup adına konuşan Büyük Doğu Akıncıları Fikir Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Bayram, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların sona ermesi gerektiğini belirtti. Bayram, yaşananların sadece kınama değil, harekete geçme zamanının geldiğini ifade etti.

İsrail’e Yönelik Boykot Çağrısı

Bayram, ülkedeki siyonist varlığın sonlandırılması gerektiğini vurguladı ve "Boykotların kalıcı hale gelmesi gerekmektedir. Siyonist propagandası yapmak suç olmalıdır" dedi. Ayrıca, Gazze'deki soykırıma katılanların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar Sloganlarla Duygularını İfade Etti

Meydandaki kalabalık, yaptıkları konuşmaların ardından bir süre slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Miting sonunda katılımcılar dağıldı.

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