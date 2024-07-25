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İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:36
İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul için Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların geleceğini duyurdu.

Gök Gürültülü Yağışlar Başlıyor

AKOM'un yaptığı açıklamada, İstanbul'da akşam saat 21.00'den itibaren sahne alacak gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren ertesi gün öğlen saatlerine kadar kuvvetli bir şekilde etkili olacağı belirtildi.

Şimşek ve Rüzgar Tehlikesi

Ayrıca, yoğun şimşek ve yıldırım olaylarının yanı sıra kuvvetli rüzgarların da beklendiği kaydedildi. Yağışların yarın akşam saat 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Dikkatli Olun!

İstanbul sakinlerinin bu hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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