İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Uyarısı

İstanbul'da pazar günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 6-8 derece düşebilir.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:03
İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Uyarısı

İstanbul için Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pazar günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanacak.

Serin ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Balkanlar'dan gelecek serin havanın etkisiyle, kent genelinde pazar günü itibarıyla sıcaklıkların 6-8 derece düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Dikkatli Olunması Gerekiyor

AKOM, pazar akşamına kadar sürecek yağışlar nedeniyle olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bu nedenle, pazar günü sokağa çıkacak olanların hava durumunu göz önünde bulundurması önem arz ediyor.

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İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Uyarısı

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