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İstanbul'da Gönüllü Eğitmenlerden Kalp Masajı Eğitimi

İstanbul'da gönüllü eğitmenler, vapur yolcularına acil durumlarda kalp masajı eğitimi vererek farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:55
İstanbul'da Gönüllü Eğitmenlerden Kalp Masajı Eğitimi

İstanbul'da Kalp Masajı Farkındalığı Artıyor

İstanbul, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Eminönü-Kadıköy şehir hatları vapurunda kalp masajı eğitimi gerçekleştirildi. Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) tarafından düzenlenen etkinlikte, gönüllü eğitmenler ve üniversite öğrencileri vatandaşlara acil durumlarda doğru kalp masajının nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.

Dr. Temel Kılınçlı'dan Önemli Açıklamalar

ATAÇ-DER Genel Başkanı Dr. Temel Kılınçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp krizi nedeniyle her yıl 300 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ülkedeki ilk yardım bilen kişi oranının %1,7 olduğunu vurgulayan Kılınçlı, "Toplum etkili ve doğru kalp masajı yapmayı bilmiyor. Kalp masajına ihtiyaç duyulması halinde, ilk dakikalarda yapılan doğru müdahale, hayat kurtarır." dedi.

Dr. Kılınçlı, "Ambulans değil, ilk yardım hayat kurtarır. Olay yerine gelen ambulanslar, 7 dakikadan önce gelemiyor. Eğer kalp masajı yapılmamışsa beyin ölümü gerçekleşebilir. Bu nedenle toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor." diye ekledi.

Öğrencilerden ve Yolculardan Destek Açıklamaları

Etkinlikte görev alan üniversite öğrencisi Nazar Yanardağ, kalp masajı bilen kişi sayısının az olduğunu belirtti ve "Çıktığımız vakalarda genç, yaşlı birçok kişide kalp sıkıntısı görebiliyoruz. Ailede birinin kalp masajı yapabilmesi, sağlık ekipleri gelene kadar hastayı hayatta tutabilir." şeklinde konuştu.

Yolcu Nihat Çıplak ise etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Kalp masajı konusunda herkesin az çok fikri var ama uygulamada deneyimsiz kalıyoruz. Bu tür etkinliklerin artırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) tarafından toplumda ilk yardım konusunda...

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) tarafından toplumda ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Havada, Karada, Denizde İlk Yardım" eğitimleri etkinliği sürüyor.

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) tarafından toplumda ilk yardım konusunda...

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER) tarafından toplumda ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Havada, Karada, Denizde İlk Yardım" eğitimleri etkinliği sürüyor.

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