İstanbul'da Hafta Sonu Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

İstanbul'da Hafta Sonu Sıcaklıklar Düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İBB, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine dayanarak hava durumunu değerlendirdi.

Sıcaklık 5 Derece Düşecek

Açıklamada, yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği belirtildi. Kent genelinde, pazar gününe kadar aralıklarla devam edecek yağışların ardından, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Olası Olumsuz Durumlar İçin İletişim

Yaşanabilecek olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi tavsiye edildi. İBB, tüm vatandaşları bilinçli ve hazırlıklı olmaya çağırarak, olası afetlere karşı önlem alınmasını vurguladı.