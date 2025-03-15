İstanbul'da Hafta Sonu İftar Öncesi Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da hafta sonu olması ve iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte trafik yoğunluğu gözlemlendi. Güzel havayı değerlendirmek isteyen İstanbullular, açık havada vakit geçirebilmek için yola çıkınca, kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi.

İBB Cep Trafik uygulamasının verilerine göre, 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu %72'ye kadar yükseldi. Özellikle Anadolu Yakası'nda bazı ana arterlerde ve sahil yolunun belirli kesimlerinde yoğunluk hissedilirken, TEM bağlantı yolları'nda da benzer sıkıntılar yaşandı.

Öne Çıkan Yoğunluk Noktaları

D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü olarak ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında iki yönlü bir yoğunluk yaşanırken, Şile Otoyolu'nda Ümraniye'den Altunizade'ye kadar trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Geçiş Noktalarındaki Sıkışıklıklar

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağı'ndan başlamışken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan yoğunluk başladı. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Edirne istikametinde Mecidiyeköy'de yoğunluğu hissedildi ve Beylikdüzü’ne kadar devam etti. Ankara istikametinde ise trafiğin durma noktasına geldiği yerler görüldü.

İstanbul'da hafta sonu olması ve iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerledi.

İstanbul'da hafta sonu olması ve iftar saatinin yaklaşmasının da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik çift yönlü ağır ilerledi.