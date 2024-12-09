İstanbul'da Haftanın İlk Günü Trafik Yoğunluğu ve Metro Arızası

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul, haftanın ilk iş günü olan Pazartesi sabahında ciddi bir trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Kentin çeşitli bölgelerinde sürücüler ve yolcular zorlu anlar yaşarken, toplu taşıma duraklarında da kalabalık gözlendi.

Anadolu Yakası'ndaki Durum

Özellikle Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Bostancı ile Avrasya Tüneli arasında Edirne istikametinde yoğunluk yaşanırken, Göztepe ile Kartal arasında da bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda Yavaşlama

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde her iki istikamette de trafiğin yavaş seyrettiği bildirildi. Ayrıca Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında sürücüler uzun trafikte beklemek zorunda kaldı.

Avrupa Yakası'ndaki Yoğunluk

Avrupa Yakası'nda ise, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde, Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan bölgelerinde ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geldi. Ancak Avcılar istikametinde trafik akışı bir miktar daha akıcı seyretmekte.

Metro Hattındaki Teknik Arıza

Bununla birlikte, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikti. Bu durum, metro hattı ile bağlantılı olan Altunizade metrobüs durağında da yoğunluğa neden oldu.

Trafik Yoğunluğu Oranları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan veriler ışığında, Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu %54'e, Anadolu Yakası'ndaki ise %67'ye ulaşmış durumda. Genel olarak, kentteki trafik yoğunluğu %60 seviyelerine yükseldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.