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İstanbul'da Haftanın İlk İş Günü Trafik Yoğunluğu Başladı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:11
İstanbul'da Haftanın İlk İş Günü Trafik Yoğunluğu Başladı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Şehrin çeşitli noktalarında ve toplu taşıma duraklarında meydana gelen yoğunluk, sürücüler için zorlu bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

Avrupa Yakası'nda Yoğun Trafik

Özellikle Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan bölgelerinde belirgin bir trafik sıkışıklığı gözlemleniyor. Ancak, Edirne istikametinde trafik akışı daha açık bir şekilde ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Durumu

TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane arasındaki bazı bölgelerde araçlar trafikten dolayı oldukça yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndaki Durum

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi önemli bağlantı yollarında yoğunluk yaşanmakta. D-100 kara yolu üzerinde, Pendik ile Avrasya Tüneli arasında, ayrıca Ankara istikametinde Kozyatağı ile Maltepe arasında trafik zaman zaman yoğun bir şekilde seyrediyor.

Yağışın Etkisi

Yağışların aralıklı olarak etkili olduğu kentte, sürücülerin trafikte daha dikkatli ve yavaş ilerlemesine neden oluyor. Özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

Genel Trafik Yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik haritası verileri, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğunun yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye kadar ulaştığını gösteriyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise toplamda yüzde 58'e çıkmış durumda.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında...

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da yoğunluk oluşurken, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında...

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da yoğunluk oluşurken, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

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