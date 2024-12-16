İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü, sabah saatlerinde bazı yollar ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlemlendi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan noktalarında trafik yoğunlaştı.

Özellikle Merter yan yolda yapılan yol bakım çalışması, Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna yol açtı. TEM Otoyolu'nda da benzer bir durum söz konusu. Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane bölgelerinde araçlar, trafik nedeniyle yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve çeşitli bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekiyor. Ayrıca Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Edirne istikametinde Bostancı ile Avrasya Tüneli arasında ve Ankara istikametinde Göztepe ile Pendik arasında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda her iki istikamette de Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde araçlar güçlükle ilerliyor. Yoğunluk sadece yollarda değil, toplu taşıma duraklarında da hissediliyor; özellikle aktarma yapılan duraklarda kalabalık gözlemleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya ulaştı. Genel trafik yoğunluğu ise yüzde 69 seviyelerine çıktı.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.