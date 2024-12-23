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İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili oldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:23
İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu özellikle bazı yollar ve toplu taşıma duraklarında gözlemleniyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan bölgelerinde yoğunluk meydana geldi. Öte yandan, Edirne istikametinde trafik akışı oldukça rahat seyrediyor.

Özellikle TEM Otoyolu'nda, Ankara yönünde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane arasında yavaş ilerleyen araçlar dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta, Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında, Ankara yönünde ise Kozyatağı ile Pendik arasında zaman zaman yoğunluk gözlemleniyor. TEM Otoyolu'nda Edirne yönünde Sultanbeyli'den başlayan trafik, Ataşehir'e kadar uzanıyor; Ankara istikametinde ise araçlar Samandıra gişelerine kadar zor ilerliyor.

Kentte özellikle toplu taşıma duraklarında, aktarmaların yapıldığı noktalarda yoğunluk dikkatleri üzerine çekiyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu %51, Anadolu Yakası'nda ise %65 seviyelerine kadar ulaştı. Genel olarak İstanbul'daki trafik yoğunluğu %56'ya kadar çıktı.

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