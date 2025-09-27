İstanbul'da 'Hala Yaşıyorum' — Filistinli Sanatçılar Sergisi Açıldı

İstanbul'da 'Hala Yaşıyorum' sergisi sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Polat Piyalepaşa Çarşı'da Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan 'Hala Yaşıyorum' adlı sergi açıldı. Organizasyon; sergiyle aynı adı taşıyan bölümün yanı sıra 'Filistin Benim Vatanım' ve 'Ben Yıkılmayacağım' bölümlerini de içeriyor.

Sergide yer alan sanatçılar

Sergide eserleri yer alan isimler arasında Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve geçen yıl 11. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün sahibi olan Sliman Mansour bulunuyor.

Küratörün değerlendirmesi

Serginin küratörü Samed Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen yıl düzenlenen 'Naci el-Ali'den Hanzala' sergisinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bu yıl farklı bir yaklaşımla Filistinli sanatçıları bir araya getirdiklerini söyledi. Karagöz, sanatçıların serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak şunları ifade etti:

"Sadece Türkiye'de, İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde Filistin'e dair bir şeylerin yapılıyor olmasından, Gazze'de yaşanan soykırıma insanların seyirci kalmayıp, kendi güçleri yettiğince tepki gösteriyor olmasından son derece memnunlar."

Temalar: Aidiyet, hafıza ve köklenme

Karagöz, sergideki eserlerin büyük ölçüde Filistin aidiyeti üzerine kurulu olduğunu belirtti ve sanatçılarla ilgili şunları aktardı:

"İsrail'in kurulduğu dönemde yüz binlerce Filistinlinin aynı anda yerini, yurdunu bırakıp göç etmek durumunda kaldığı zamanları çocukken yaşamış olanlar var. Yani zulüm, İsrail'in uyguladığı bu soykırım politikası 7 Ekim'den itibaren olmuyor. Çok daha öncesi var. Sanatçılar, hem Birinci İntifada hem İkinci İntifada döneminde tepki göstererek, buna göre eserler üretmiş. Nebil Anani ve Sliman Mansour da Filistin sanatının önde gelen isimleri. İkisinin de yaşı 80'den fazla ve Ramallah'ta ikamet ediyorlar. İlk İntifada döneminde 'biz malzemelerimizi niye doğadan temin etmiyoruz' diye bir arayışa giriyorlar. Bir tanesi deri kullanarak eserler yapmaya başlıyor. Çamur, saman, tohumlar, bunları eserlerinin içine yerleştiriyorlar. Buradaki temel maksat, farklı bir sanatsal üretim içinde olmak değil, resim malzemelerini İsrail'den almamak."

Karagöz, ayrıca şunları söyledi: "Bir Filistin aidiyetinin tanınmasıyla alakalı üretimler yapıyorlar. Genç kuşaklarda da benzer yaklaşım var. Onlar da İsrail'in uyguladığı soykırım politikasına karşı eserler üretiyorlar ve sergideki eserlerin neredeyse tamamı Filistin aidiyeti üzerine kurulu."

Sergiden öne çıkan işler

Karagöz, sergideki bazı işler için örnekler vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bir karpuz eseri görüyoruz. Çünkü karpuz, Filistin renkleri ve bayrağı yasaklanınca, Filistin bayrağındaki renkleri gösteren bir meyve olduğu için Filistin'in sembolü halinde. Başka bir sanatçı tarafından üretilmiş Hanzala'nın yeni bir versiyonunu görüyoruz. Ya da Sliman Mansour'un yaptığı Filistin bayrağı taşıyan tek başına yürüyerek ilerleyen bir kadının eserini görüyoruz. Burada aidiyet, hafıza ve köklenme üzerinden eserler bir arada duruyor."

Karagöz, Filistinli sanatın hafızayla iç içe olduğunu vurgulayarak ekledi: "Filistinli olmak için bu direnişin bir parçası olmanız gerekiyor ve bunun için elinizden gelen neyse ona göre hareket ediyorsunuz. Sanatçıysanız, sanatınızla bunu yapıyorsunuz. Bir Filistinli sanatçının eserlerinde baktığınızda, mutlaka ama mutlaka İsrail'in yaptıklarına karşı bir şey görürsünüz. Filistin halkıyla bir dayanışma görürsünüz. Sanatçının sanat izleğinde mutlaka bunun bir karşılığı olur."

Maisara Baroud ve güncel üretim

Karagöz, serginin adını Gazze'den dijital paylaşımlarıyla tanınan Maisara Baroud'tan aldıklarını anlattı:

"Gazzeli sanatçı Maisara Baroud, 3 ay öncesine kadar hala Gazze'de yaşayan bir sanatçıydı ve elindeki şartlarda dijital ortamda yaptığı çizimleri sosyal medya üzerinden her gün 'ben yaşıyorum' başlığıyla ve 'bir gün bu paylaşımları yapmazsam bilin ki İsrail beni öldürmüştür' notuyla paylaşıyordu. Maisara, hala eser üretiyor. Her gün sosyal medyaya bir eser çizimini koyuyor. Çok üretken bir sanatçı ve bana Naci el- Ali'yi hatırlatıyor. O da gazetelerde o dönem politik çizimler yapıyordu ve Filistin'in gündemi neyse onu aktarıyordu. Maisara da Gazze'nin gündemi neyse onu Avrupa'dan aktarmaya hala devam ediyor."

Gelenek ve semboller

Karagöz, Nabil Anani ve Sliman Mansour gibi sanatçıların çalışmalarında Filistin geleneksel motiflerine ve tarım ürünlerine (zeytin, portakal, mandalina, limon) sıkça yer verdiğini belirtti. Zeytin ağaçlarının sembolik önemine dikkat çekerek, "Filistin'de yer alan zeytin ağaçlarının yaşı İsrail devletinden büyük" değerlendirmesini yaptı.

Serginin mesajı ve çağrısı

Karagöz, serginin sadece yıkımı değil Filistin ve Gazze'nin güzelliklerini, umudunu ve günlük yaşamını da gösterdiğini vurguladı: "Biz Filistin'i haberlerde, yıkımlarla özellikle son iki yılda Gazze'de yaşanan soykırımla görüyoruz. Halbuki bunun ötesine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Filistin'de bizim çok da aslında haberdar olmadığımız farklı bir yaşantı da var. Bazı eserlerde Filistin'de yetişen bitkilerin çizimlerini ya da Filistin sahilinden bir fotoğraf görüyoruz. Biz Gazze'yi hiç o şekilde görmedik, Gazze'de gün batımını bize göstermediler. Biz Gazze'de hep yıkımları gördük. Bu eserlerde hem bu direnişi hem umudu hem de Filistin'in o yetişen ağaçlarını, her şeyini görüyoruz."

Küratör, dünyada Filistin lehine birçok sanatsal etkinlik düzenlendiğini ancak Türkiye'de sayının az olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu: "Son zamanlarda İstanbul Bienali'nde Filistinli sanatçıların eserlerini, Filistin'de yaşananlara dair eserleri görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Gazze Bienali'nin İstanbul Edisyonu düzenlendi. Bu da önemli bir gelişme. Ama bunlar yeterli değil. Çok daha fazlasının olması gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum."

Ziyaret bilgileri

Sergi, her gün 5 Ekim'e kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

