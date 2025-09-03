İstanbul'da Halk Sağlığı Haftası'nda Bilgilendirme ve Farkındalık Stantları

Güngören Menderes Caddesi'nde sağlık hizmetleri ve farkındalık çalışmaları

İstanbul Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli stantlarla bilgilendirme ve farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikler, Güngören Menderes Caddesi'nde kurulan stantlarda vatandaşlara sunuldu.

Standlarda vatandaşlara sigara bırakma danışmanlık hizmeti, karbonmonoksit ölçümü, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı hayat merkezlerinin sunduğu hizmetler, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi konularında bilgiler verildi. Ayrıca diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemi anlatıldı; boy, kilo, şeker, tansiyon ölçümleri yapıldı.

Çocuklara yönelik etkinliklerde sağlıklı beslenme çantası oyunu, diş sağlığı maketleriyle uygulamalı bilgilendirme, bebek bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi gibi konularda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirileceğini bildirdi. Güner, Türkiye'deki sağlık dönüşümüne değinerek, "Bugün İstanbul, dünyanın sağlık başkenti haline geldi." ifadesini kullandı.

Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun vizyonuna atıf yaparak şunları söyledi: "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye çalışıyoruz. Halk Sağlığı Haftası'nda da 7 gün boyunca 7 ayrı mottoyla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Kanser taramalarından sağlıklı beslenmeye, fiziksel aktiviteden aile hekimliğine kadar farklı konularda stantlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız."

Etkinliklerin sürekliliğine vurgu yapan Güner, "Bu mücadele 7 gün değil, 24 saat ve 365 gün devam ediyor. Tütünle, bağımlılıkla, sağlığı tehdit eden tüm faktörlerle mücadelemizi yıl boyunca sürdürüyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde bu çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek." dedi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli stantlarla bilgilendirme ve farkındalık programı düzenlendi. Güngören Menderes Caddesi'nde kurulan stantlarda vatandaşlara sigara bırakma danışmanlık hizmeti, karbonmonoksit ölçümü, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı hayat merkezlerinin sunduğu hizmetler, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi konularında bilgiler verildi. Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de katıldı.