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İstanbul'da Haraç İsteyen 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayarak 15 milyon lira haraç istemekle suçlanan 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:24
İstanbul'da Haraç İsteyen 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Haraç İsteyen Suç Çetesi Çökertildi

İstanbul'da, iş yerlerine silahla ateş ederek 15 milyon lira haraç istedikleri iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sının tutuklanması için gerekli işlemler başlatıldı.

Polisin Başarılı Operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sürecinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20-22 Ocak tarihleri arasında Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'de çeşitli iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar düzenleyen şüphelileri yakalamak için sıkı bir çalışma yürüttü.

Suç örgütü üyelerinin, yurt dışındaki bir kişiden aldıkları talimat doğrultusunda iş yerlerini kurşunlayarak, bu görüntüleri de yurt dışındaki azmettiriciye gönderdiği tespit edildi. Saldırılar sonrasında, iş yeri sahiplerinden 5'er milyon lira talep eden azmettirici hakkında da bilgi edinildi.

Güvenlik Kameraları ve Ekiplerin Çalışmaları

Ekipler, şüphelilerin tespiti için yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimliklerini belirledi. Yürütülen eş zamanlı operasyon sonucunda, K.A.S. (19), A.E. (21), B.P. (20), yaşı küçük K.G. ve H.A. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir tabanca, 13 fişek ve maske ele geçirildi.

Adliyede Yakalama

Adli işlemlerinin ardından 5 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada, adliye binasının giriş kapısında beklemekte olan 2 kişiden şüphelenen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bu kişilerin suç örgütünün elebaşı olduğu iddiasıyla aranan Y.E.E. (23) ve onunla hareket eden M.A. (25) olduğunu belirledi. Y.E.E. ve M.A. gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Y.E.E. de adli makamlara sevk edilerek tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, zanlıların iş yerlerinin önüne gelerek silahla ateş ettiği anların güvenlik kameralarına yansımasıyla da gün yüzüne çıkmış oldu.

İstanbul'da silahla ateş açtıkları iş yerlerinin sahiplerinden 15 milyon lira haraç istedikleri...

İstanbul'da silahla ateş açtıkları iş yerlerinin sahiplerinden 15 milyon lira haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da silahla ateş açtıkları iş yerlerinin sahiplerinden 15 milyon lira haraç istedikleri...

İstanbul'da silahla ateş açtıkları iş yerlerinin sahiplerinden 15 milyon lira haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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