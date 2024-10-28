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İstanbul'da Hastane Saldırısı: Şüpheli Tutuklandı

Şişli'deki hastanede doktoruna saldıran şahıs tutuklandı. Olayın detayları ve hatırlatma.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 23:03
İstanbul'da Hastane Saldırısı: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’da Dr. R.B’ye Saldırı

Şişli’de bulunan bir hastanede yaşanan olayda, doktor R.B’ye saldıran şüpheli İ.C.A tutuklandı. Olay, hastanede görevli sağlık çalışanlarının "Beyaz Kod" butonuna basmasıyla başladı.

Tartışmanın Sebebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.B’nin İ.C.A’nın kayınpederine yönelik muayene sonrası gerekli ameliyatı bir gün ertelemesi üzerine hasta yakınlarıyla bir gerginlik yaşandığını bildirdi. Bu gerginlik sonrasında, İ.C.A’nın doktora hakaret ettiği ve ardından banko üzerinden atlayarak fiziksel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Emniyet ve Adliyeye Sevk

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından, İ.C.A adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, şahsı "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutukladı.

Sonuç

Bu tür olaylar, sağlık çalışanlarının karşılaştığı riskleri ve şiddeti gözler önüne seriyor. Kamuoyunun bu konuya dikkate alması önem taşımaktadır.

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